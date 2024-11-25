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        Mersin'de kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 6 kişiyi jandarma kurtardı

        Mersin'de kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 3'ü çocuk 6 kişilik aile, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 18:01 Güncelleme: 25.11.2024 - 18:07
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        Mersin'de kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 6 kişiyi jandarma kurtardı
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        Mersin'de kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 3'ü çocuk 6 kişilik aile, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Toros Mahallesi Abat mevkisinde bir aracın kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, 2 bin rakımlı bölgede mahsur kalan otomobildeki 3'ü çocuk 6 kişiyi kurtardı.

        İş makinesi ile kara saplanan otomobil bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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