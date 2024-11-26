Mersin'de marketteki cips standının rüzgarda hareket etmesi güvenlik kamerasında
Mersin'in Tarsus ilçesinde, market sahibinin şiddetli rüzgarın hareket ettirdiği cips standının peşinden koşması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, market sahibinin şiddetli rüzgarın hareket ettirdiği cips standının peşinden koşması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kırklarsırtı Mahallesi'ndeki işletmenin önünde duran tekerlekli cips standı, dün etkili olan şiddetli rüzgarda yola sürüklendi.
Market sahibinin yakalamak için peşinden koştuğu stant, bir sitenin otoparkındaki otomobile çarparak durabildi.
Olay, iş yeri ve sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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