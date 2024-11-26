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        Mersin'de marketteki cips standının rüzgarda hareket etmesi güvenlik kamerasında

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, market sahibinin şiddetli rüzgarın hareket ettirdiği cips standının peşinden koşması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 11:14 Güncelleme: 26.11.2024 - 11:14
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        Mersin'de marketteki cips standının rüzgarda hareket etmesi güvenlik kamerasında
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, market sahibinin şiddetli rüzgarın hareket ettirdiği cips standının peşinden koşması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kırklarsırtı Mahallesi'ndeki işletmenin önünde duran tekerlekli cips standı, dün etkili olan şiddetli rüzgarda yola sürüklendi.

        Market sahibinin yakalamak için peşinden koştuğu stant, bir sitenin otoparkındaki otomobile çarparak durabildi.

        Olay, iş yeri ve sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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