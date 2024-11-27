Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de sentetik uyuşturucuyu cipin stepnesine gizleyen 2 kişi tutuklandı

        Mersin'de cipin stepnesine gizlenmiş 4 kilo 218 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 10:26 Güncelleme: 27.11.2024 - 10:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de sentetik uyuşturucuyu cipin stepnesine gizleyen 2 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'de cipin stepnesine gizlenmiş 4 kilo 218 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar sürdürüldü.

        Bu kapsamda, bir cipte narkotik dedektör köpeği "Tokyo" desteğiyle yapılan aramada aracın stepnesine gizlenmiş 4 kilo 218 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Uyuşturucuyu stepneye gizledikleri gerekçesiyle cipteki E.Y. ve G.K. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Havalar daha da soğuyacak! La Nina ile son 60 yılın en soğuk zamanları yaşanacak
        Havalar daha da soğuyacak! La Nina ile son 60 yılın en soğuk zamanları yaşanacak
        Peki Gazze ne olacak?
        Peki Gazze ne olacak?
        Dalağı alındı! Kaburgası kırıldı! Kaldırımda yürürken yeraltında patlama!
        Dalağı alındı! Kaburgası kırıldı! Kaldırımda yürürken yeraltında patlama!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Taksim'de ABD'li kadın turist dehşet saçtı: Eşini yaraladı, sokaktakilere saldırdı
        Taksim'de ABD'li kadın turist dehşet saçtı: Eşini yaraladı, sokaktakilere saldırdı
        Yeniden değerleme oranı açıklandı
        Yeniden değerleme oranı açıklandı
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        Karısını boğarak öldürüp polisi aradı!
        Karısını boğarak öldürüp polisi aradı!
        Arda Güler ilki yaşayacak!
        Arda Güler ilki yaşayacak!
        Gübrede yine garip gelişme
        Gübrede yine garip gelişme
        Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!
        Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!
        Piyasada sahte dolar paniği
        Piyasada sahte dolar paniği
        Dev maçta kazanan Bayern Münih!
        Dev maçta kazanan Bayern Münih!
        Ağaç dalıyla iş yerindekilere saldırdı!
        Ağaç dalıyla iş yerindekilere saldırdı!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Husumetli aileler çatıştı! 2 çocuk vuruldu! Parkta düello!
        Husumetli aileler çatıştı! 2 çocuk vuruldu! Parkta düello!
        "Yapımcı da vermesin o zaman"
        "Yapımcı da vermesin o zaman"
        Tutuksuz sanık Prof. Dr. Fethi Rüştü Yıldız: Cirodan yüzde 35 veriyorduk!
        Tutuksuz sanık Prof. Dr. Fethi Rüştü Yıldız: Cirodan yüzde 35 veriyorduk!
        Yetim aylığında eşitlik
        Yetim aylığında eşitlik
        Biden: ABD, Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak
        Biden: ABD, Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak

        Benzer Haberler

        Mersin'de kar nedeniyle yolda mahsur kalan 6 tır sürücüsü kurtarıldı
        Mersin'de kar nedeniyle yolda mahsur kalan 6 tır sürücüsü kurtarıldı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Mersin'de 'ESPERANZA B' isimli kuru yük gemisi yan yattı; personel tahliye...
        Mersin'de 'ESPERANZA B' isimli kuru yük gemisi yan yattı; personel tahliye...
        Mersin açıklarında yan yatan yük gemisi dengeye oturtuldu
        Mersin açıklarında yan yatan yük gemisi dengeye oturtuldu
        GÜNCELLEME - Mersin açıklarında yan yatan yük gemisi için tahliye işlemi ba...
        GÜNCELLEME - Mersin açıklarında yan yatan yük gemisi için tahliye işlemi ba...
        Cips standı fırtınada metrelerce ilerledi
        Cips standı fırtınada metrelerce ilerledi