Mersin'de sentetik uyuşturucuyu cipin stepnesine gizleyen 2 kişi tutuklandı

Bu kapsamda, bir cipte narkotik dedektör köpeği "Tokyo" desteğiyle yapılan aramada aracın stepnesine gizlenmiş 4 kilo 218 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar sürdürüldü.

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