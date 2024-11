İlkokul öğretmeniyle 20 yıl sonra aynı okulda görev yapmaya başladı

Mersin'de göreve başlayan 30 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Mustafa Daban, 20 yıl önce Şanlıurfa'daki ilkokul öğretmeniyle aynı okulda meslektaş oldu.

Viranşehir ilçesindeki Germen Mahallesi'nde 2004 yılında ilkokulda okuyan Mustafa Daban, ortaokul ve lise eğitiminin ardından Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı.

Mustafa Daban, gazetecilere, öğretmeninden ilkokulda iyi bir eğitim aldığını söyledi.

Öğretmeninden iyiliği, doğruluğu ve dürüstlüğü öğrendiğini dile getiren Daban, kendisinin de aynı şiarla eğitim verdiğini anlattı.

Daban, o dönem yaşadığı köyün dışına çıkabilmek için okuması gerektiğinin bilincinde olduğunu belirterek, "Öğretmenimiz her zaman hayallerimize kavuşabilmemiz için tek çaremizin okumak olduğunu söylerdi. Hiçbir zaman pes etmedik. Her zaman hayallerimizin peşinden gittik. İyi ki Melek öğretmenimle aynı okuldayım. Melek hocamız anne gibi, onu çok seviyoruz. Bizim için rol modeldi. Her zaman güzel örneklerle büyüttü, okuttu." dedi.