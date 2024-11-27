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        ÇBK Mersin - Olympiacos: 87-58

        SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Veronika Obertova, Milosav Kaludjeroviç, İvan MjalkovskiÇBK MERSİN: Howard 11, Asena Yalçın 3, Anderson 10, Magarity 10, Feride Şevval Akalan 5, Fauthoux 8, Thornton 4, Araujo 14, Derin Yaya 2, Sinem Ataş 2, Rupert 16, Samuelson 2,OLYMPİACOS: Hempe 9, Raca 2, Pilakouta 1, Syrra 1, Karlafti 9, Lambert 14, Diela 2, Christinaki 20, Kollatou1'İNCİ PERİYOT: 20-14DEVRE: 38-303'ÜNCÜ PERİYOT: 65-42Kadınlar Euroleague B Grubu 6'ncı hafta maçında ÇBK Mersin, sahasında Yunanistan'ın Olympiacos takımını 87-58 yendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 20:57 Güncelleme: 27.11.2024 - 21:00
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        ÇBK Mersin - Olympiacos: 87-58
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        SALON:Servet Tazegül

        HAKEMLER: Veronika Obertova, Milosav Kaludjeroviç, İvan Mjalkovski

        ÇBK MERSİN: Howard 11, Asena Yalçın 3, Anderson 10, Magarity 10, Feride Şevval Akalan 5, Fauthoux 8, Thornton 4, Araujo 14, Derin Yaya 2, Sinem Ataş 2, Rupert 16, Samuelson 2,

        OLYMPİACOS: Hempe 9, Raca 2, Pilakouta 1, Syrra 1, Karlafti 9, Lambert 14, Diela 2, Christinaki 20, Kollatou

        1’İNCİ PERİYOT: 20-14

        DEVRE: 38-30

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 65-42

        Kadınlar Euroleague B Grubu 6'ncı hafta maçında ÇBK Mersin, sahasında Yunanistan’ın Olympiacos takımını 87-58 yendi. Bu sonuçla ÇBK Mersin, grubunu yenilgisiz lider bitirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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