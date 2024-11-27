ÇBK Mersin - Olympiacos: 87-58
SALON:Servet TazegülHAKEMLER: Veronika Obertova, Milosav Kaludjeroviç, İvan MjalkovskiÇBK MERSİN: Howard 11, Asena Yalçın 3, Anderson 10, Magarity 10, Feride Şevval Akalan 5, Fauthoux 8, Thornton 4, Araujo 14, Derin Yaya 2, Sinem Ataş 2, Rupert 16, Samuelson 2,OLYMPİACOS: Hempe 9, Raca 2, Pilakouta 1, Syrra 1, Karlafti 9, Lambert 14, Diela 2, Christinaki 20, Kollatou1'İNCİ PERİYOT: 20-14DEVRE: 38-303'ÜNCÜ PERİYOT: 65-42Kadınlar Euroleague B Grubu 6'ncı hafta maçında ÇBK Mersin, sahasında Yunanistan'ın Olympiacos takımını 87-58 yendi.
SALON:Servet Tazegül
HAKEMLER: Veronika Obertova, Milosav Kaludjeroviç, İvan Mjalkovski
ÇBK MERSİN: Howard 11, Asena Yalçın 3, Anderson 10, Magarity 10, Feride Şevval Akalan 5, Fauthoux 8, Thornton 4, Araujo 14, Derin Yaya 2, Sinem Ataş 2, Rupert 16, Samuelson 2,
OLYMPİACOS: Hempe 9, Raca 2, Pilakouta 1, Syrra 1, Karlafti 9, Lambert 14, Diela 2, Christinaki 20, Kollatou
1’İNCİ PERİYOT: 20-14
DEVRE: 38-30
3’ÜNCÜ PERİYOT: 65-42
Kadınlar Euroleague B Grubu 6'ncı hafta maçında ÇBK Mersin, sahasında Yunanistan’ın Olympiacos takımını 87-58 yendi. Bu sonuçla ÇBK Mersin, grubunu yenilgisiz lider bitirdi.
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