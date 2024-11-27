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        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 21:48 Güncelleme: 27.11.2024 - 21:48
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        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
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        Salon:ServetTazegül

        Hakemler: Veronika Obertova (Slovakya), Milosav Kaludjerovic (Karadağ), Ivan Mijalkovski (Kuzey Makedonya)

        ÇBK Mersin: Magarity 10, Fauthoux 8, Derin Yaya 2, Rupert 16, Samuelson 2, Howard 11, Asena Yalçın 3, Anderson 10, Şevval Akalan 5, Thomton 4, Araujo 14, Sinem Ataş 2

        Olympiakos: Hempe 9, Raca 2, Lambert 14, Christinaki 20, Kollatou, Pilakouta 1, Syrra 1, Karlafti 9, Diela 2

        1. Periyot: 20-14

        Devre: 38-30

        3. Periyot: 65-42

        MERSİN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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