Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
Salon:ServetTazegül
Hakemler: Veronika Obertova (Slovakya), Milosav Kaludjerovic (Karadağ), Ivan Mijalkovski (Kuzey Makedonya)
ÇBK Mersin: Magarity 10, Fauthoux 8, Derin Yaya 2, Rupert 16, Samuelson 2, Howard 11, Asena Yalçın 3, Anderson 10, Şevval Akalan 5, Thomton 4, Araujo 14, Sinem Ataş 2
Olympiakos: Hempe 9, Raca 2, Lambert 14, Christinaki 20, Kollatou, Pilakouta 1, Syrra 1, Karlafti 9, Diela 2
1. Periyot: 20-14
Devre: 38-30
3. Periyot: 65-42
MERSİN
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