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        Mersin'de 11 yıldır aranan cinayet, yaralama ve gasp hükümlüsü yakalandı

        Mersin'de "kasten öldürme", "yaralama" ve "gasp" suçlarından hakkında 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü sahte kimlikle yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 11:11 Güncelleme: 28.11.2024 - 11:12
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        Mersin'de 11 yıldır aranan cinayet, yaralama ve gasp hükümlüsü yakalandı
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        Mersin'de "kasten öldürme", "yaralama" ve "gasp" suçlarından hakkında 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü sahte kimlikle yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, "kasten öldürme", "yaralama" ve "gasp" suçlarından hakkında 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürdü.

        Hükümlünün, 2013'te işlediği cinayetten sonra Suriye'ye kaçıp geçen yıl Türkiye'ye döndüğü belirlendi.

        Suriye uyruklu olduğunu gösteren sahte kimlikle giriş yaptığı Mersin'de gizlendiği adres tespit edilen hükümlü, operasyonla yakalandı.

        Parmak izi eşleşmesi de yaptırılan hükümlü E.G, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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