Mersin'de atıl okul restorasyonla "Akıl ve Zeka Oyunları Köyü"ne dönüştürüldü

Mersin'in Silifke ilçesinde 15 yıldır kullanılmayan okulun yenilenmesiyle oluşturulan "Medcem Akıl ve Zeka Oyunları Köyü" hizmete açıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Medcem işbirliğinde başlatılan proje kapsamında Gülümpaşalı Mahallesi'ndeki atıl okul restore edilip Akıl ve Zeka Oyunları Köyü'ne dönüştürüldü.

Vali Ali Hamza Pehlivan, açılış töreninde, çalışmanın hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Pehlivan, "Merkez, buradan faydalanacak her yaştan öğrencilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın zihinsel gelişimlerine, düşünme kapasitelerine katkı yapacak. Öğrendiğim kadarıyla Türkiye'de ilk defa böyle bir merkez kuruluyor. Akıl ve zeka sınıflarına rastladık ama bütüncül bir merkez olması itibarıyla burası ayrı bir önem ifade ediyor." diye konuştu.