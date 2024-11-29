Mersin'de firari 24 hükümlü ve 65 şüpheli yakalandı
Mersin'depolis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda firari 24 hükümlü ve 65 şüpheli yakalandı.
Mersin'depolis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda firari 24 hükümlü ve 65 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 24 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 65 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler emniyete götürüldü, hükümlüler de işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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