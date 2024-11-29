Mersin'de firari 24 hükümlü ve 65 şüpheli yakalandı

Adreslerde haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 24 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 65 şüpheli yakalandı.

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