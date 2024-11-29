Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de firari 24 hükümlü ve 65 şüpheli yakalandı

        Mersin'depolis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda firari 24 hükümlü ve 65 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 14:28 Güncelleme: 29.11.2024 - 14:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de firari 24 hükümlü ve 65 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'depolis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda firari 24 hükümlü ve 65 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 24 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 65 şüpheli yakalandı.

        Şüpheliler emniyete götürüldü, hükümlüler de işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yenidoğan çetesinin mal varlıkları için tedbir kararı!
        Yenidoğan çetesinin mal varlıkları için tedbir kararı!
        Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
        Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Cimbom, Avrupa'da zirve takibini sürdürdü
        Cimbom, Avrupa'da zirve takibini sürdürdü
        O anlar kamerada! Husumetlisi kaçmaya çalıştı! Katil: 16 yaşında!
        O anlar kamerada! Husumetlisi kaçmaya çalıştı! Katil: 16 yaşında!
        Reflü ve kabızlığa son veriyor!
        Reflü ve kabızlığa son veriyor!
        Halep'te neler oluyor?
        Halep'te neler oluyor?
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        500 bini aşkın fotoğrafla yaban hayatının izleri...
        500 bini aşkın fotoğrafla yaban hayatının izleri...
        Firari hükümlü polise yalvardı: Maç bitsin öyle alın!
        Firari hükümlü polise yalvardı: Maç bitsin öyle alın!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        "Ustalarıyla kazandı"
        "Ustalarıyla kazandı"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş yönetimi Ümraniye'de toplanıyor!
        Beşiktaş yönetimi Ümraniye'de toplanıyor!
        Motokuryelere yeni şartlar yolda
        Motokuryelere yeni şartlar yolda
        "24 saate evlenebilirim"
        "24 saate evlenebilirim"
        Almanya ve İskandinav ülkeleri savaşa hazırlanıyor
        Almanya ve İskandinav ülkeleri savaşa hazırlanıyor
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        Ödül töreniyle sona erdi
        Ödül töreniyle sona erdi

        Benzer Haberler

        Atakaş Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Atakaş Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
        İlkokul öğretmeniyle 20 yıl sonra aynı okulda görev yapmaya başladı
        İlkokul öğretmeniyle 20 yıl sonra aynı okulda görev yapmaya başladı
        Mersin'de 11 yıldır aranan cinayet, yaralama ve gasp hükümlüsü yakalandı
        Mersin'de 11 yıldır aranan cinayet, yaralama ve gasp hükümlüsü yakalandı
        Adana'da yamaçtan yuvarlanan "dev" kaya parçası iki eve hasar verdi
        Adana'da yamaçtan yuvarlanan "dev" kaya parçası iki eve hasar verdi
        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
        ÇBK Mersin - Olympiacos: 87-58
        ÇBK Mersin - Olympiacos: 87-58