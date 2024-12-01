Hatayspor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı konuk edecek
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın Mersin'de Beşiktaş ile karşılaşacak.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın Mersin'de Beşiktaş ile karşılaşacak.
Mersin Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Ligde çıktığı 12 maçta 7 puan toplayan Hatayspor 18. sırada yer alırken, rakibi Beşiktaş 21 puanla 5. sırada bulunuyor.
Ligin 12. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-1 yenen, geçen hafta da deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Akdeniz ekibi, Beşiktaş'ı da yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.
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