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        Mersin'de ulaşım desteği verilen engelli öğrencilerin eğitimi kolaylaşıyor

        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Mersin Üniversitesi'nde (MEÜ) eğitim gören ve toplu taşıma kullanma imkanı bulunmayan özel gereksinimli öğrencilere ücretsiz servis imkanı sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 11:25 Güncelleme: 02.12.2024 - 11:36
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        Mersin'de ulaşım desteği verilen engelli öğrencilerin eğitimi kolaylaşıyor
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        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Mersin Üniversitesi'nde (MEÜ) eğitim gören ve toplu taşıma kullanma imkanı bulunmayan özel gereksinimli öğrencilere ücretsiz servis imkanı sağlanıyor.

        Üniversite bünyesinde bulunan Engelsiz Yaşam Birimince engelli öğrencilere fakültelerine rahat bir şekilde gidebilmeleri ve eğitim hayatlarını kolaylaştırmak için ulaşım desteği veriliyor.

        Engellilik durumu nedeniyle toplu taşıma kullanma imkanı olmayan özel gereksinimli öğrenciler, ders programlarına uygun şekilde üniversitenin servis aracıyla evlerinden alınarak eğitim gördüğü sınıfa kadar getiriliyor.

        Ders sonunda da evlerine bırakılan öğrenciler, kendilerine sağlanan destekle eğitim hayatlarını sürdürüyor.

        MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, AA muhabirine, üniversitede eğitim gören özel gereksinimli öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

        Engelli öğrencilerle sürekli iletişim halinde olduklarını ifade eden Yaşar, bu kapsamda öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik çalışma gerçekleştirdiklerini anlattı.

        Ulaşım desteği sayesinde özel gereksinimli öğrencilerin hayatını kolaylaştırdıklarını belirten Yaşar, şöyle devam etti:

        "Engelsiz Yaşam Birimi koordinatörlüğünde sürdürülen ulaşım hizmetimizden şu an 8 öğrencimiz yararlanıyor. Gelir düzeyi düşük ve engellilik durumu nedeniyle toplu taşıma kullanma imkanı olmayan öğrencilerimize bu hizmet sunuluyor. Servis görevlisi ders programına uygun şekilde öğrencinin evinden alınması, ilgili binaya getirilmesi ve ders sonunda evine bırakılması sürecini gerçekleştiriyor."

        - "Olumlu geri dönüşler alıyoruz"

        Yaşar, "engelsiz üniversite" oluşturma yönünde kararlı ilerleyişlerini emin adımlarla sürdürdüklerini vurguladı.

        Engelli öğrencilere desteklerinin her zaman süreceğini dile getiren Yaşar, "Özel gereksinimli öğrencilerimiz için hayata geçirdiğimiz projeler onların hayatlarını kolaylaştırıyor ve akademik verimliliklerini arttırıyor. Bu konuda onlardan olumlu geri dönüşler alıyoruz." diye konuştu.

        - Öğrenciler ulaşım desteğinden memnun

        MEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 2. sınıf öğrencisi Emrullah Naycı da kendilerine verilen hizmetten çok memnun olduğunu dile getirdi.

        Bu desteğin her üniversitede olması gerektiğini vurgulayan Naycı, "Üniversitede engelliler de okuyor. Evim üniversiteye çok uzak ve bu uygulama beni rahatlatıyor. Bu hizmet olmasaydı okula gelemeyebilir ve okumayabilirdim. Üniversitede engellilerin de olduğunu düşünmeleri, hissetmeleri mutlu ediyor." dedi.

        Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2. sınıf öğrencisi Cansu Kaya da iki yıldır ulaşım hizmetinden yararlandığını ve bu sayede eğitimine devam edebildiğini söyledi.

        İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 3. sınıf öğrencisi Umut Baloğlu da ulaşım imkanı sayesinde eğitim hayatlarının kolaylaştığını belirtti.

        Baloğlu, "Bizim değerli olduğumuzu hissettiren bir uygulama." ifadesini kullandı.

        İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi Nihal Su Gemci de üniversite yetkililerine sunulan hizmet dolayısıyla teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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