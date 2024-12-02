Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 13:42 Güncelleme: 02.12.2024 - 14:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        İ.C'nin kullandığı 33 ANU 687 plakalı otomobil, Çağbaşı Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıktı.

        Savrulan araç sulama kanalına devrildi.

        Çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan İ.C, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Marmara'dan yeni müsilaj görüntüsü!
        Marmara'dan yeni müsilaj görüntüsü!
        Kartal yara sarmak istiyor!
        Kartal yara sarmak istiyor!
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        5 yılın şampiyonu hangi şehir?
        5 yılın şampiyonu hangi şehir?
        THY'yi yasa boğan kaza! Kaptan pilot can verdi!
        THY'yi yasa boğan kaza! Kaptan pilot can verdi!
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Çin'in çip endüstrisine yeni darbe
        Çin'in çip endüstrisine yeni darbe
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        Yılın kelimesi: Beyin çürümesi
        Yılın kelimesi: Beyin çürümesi
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        Silahlı saldırı düzenlediğine bin pişman oldu!
        Silahlı saldırı düzenlediğine bin pişman oldu!
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Sigorta fiyatları artacak
        Sigorta fiyatları artacak
        Yemek ücreti hesaplamasında değişiklik
        Yemek ücreti hesaplamasında değişiklik
        "Okan hoca macera arıyor"
        "Okan hoca macera arıyor"
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        Evliliklerinde kriz var
        Evliliklerinde kriz var
        İdari yaptırım cezası uygulandı
        İdari yaptırım cezası uygulandı

        Benzer Haberler

        Akkuyu NGS'nin 4'üncü güç ünitesinde reaktör şaftının ana bileşenleri monte...
        Akkuyu NGS'nin 4'üncü güç ünitesinde reaktör şaftının ana bileşenleri monte...
        Türkiye akıl ve zeka oyunlarında lisanslı sporcu yetiştirecek
        Türkiye akıl ve zeka oyunlarında lisanslı sporcu yetiştirecek
        Mersin'de ulaşım desteği verilen engelli öğrencilerin eğitimi kolaylaşıyor
        Mersin'de ulaşım desteği verilen engelli öğrencilerin eğitimi kolaylaşıyor
        Akkuyu NGS'nin 4'üncü güç ünitesinde reaktör şaftının ana bileşenleri monte...
        Akkuyu NGS'nin 4'üncü güç ünitesinde reaktör şaftının ana bileşenleri monte...
        Mersin'de 2 bin 115 litre sahte içki ele geçirildi
        Mersin'de 2 bin 115 litre sahte içki ele geçirildi
        Mersin Spor-Fenerbahçe: 69-98
        Mersin Spor-Fenerbahçe: 69-98