Mersin'de sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
İ.C'nin kullandığı 33 ANU 687 plakalı otomobil, Çağbaşı Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Savrulan araç sulama kanalına devrildi.
Çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan İ.C, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
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