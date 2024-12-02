Mersin'de ilkokul öğrencileri evlerindeki eski eşyaları okullarında sergiledi

Okul Müdürü Ahmet Demirel, projenin öğrenciler için önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

19 Mayıs İlkokulu'nda yürütülen "Kültürün İzinde Projesi" kapsamında 4. sınıf öğrencileri, evlerinde bulunan ve eskiden kullanılan gaz lambası, radyo, televizyon, daktilo gibi eşyaları okula getirdi.

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