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        Mersin'de ilkokul öğrencileri evlerindeki eski eşyaları okullarında sergiledi

        Mersin'in Toroslar ilçesinde ilkokul öğrencileri, evlerindeki eski eşyaları okullarında sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 18:49 Güncelleme: 02.12.2024 - 18:52
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        Mersin'de ilkokul öğrencileri evlerindeki eski eşyaları okullarında sergiledi
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        Mersin'in Toroslar ilçesinde ilkokul öğrencileri, evlerindeki eski eşyaları okullarında sergiledi.

        19 Mayıs İlkokulu'nda yürütülen "Kültürün İzinde Projesi" kapsamında 4. sınıf öğrencileri, evlerinde bulunan ve eskiden kullanılan gaz lambası, radyo, televizyon, daktilo gibi eşyaları okula getirdi.

        Öğrencilerin getirdiği eşyalarla okulda sergi açıldı. Yöresel kıyafet giyen öğrenciler, sergiyi gezenlere eski eşyalarla ilgili bilgi verdi.

        Okul Müdürü Ahmet Demirel, projenin öğrenciler için önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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