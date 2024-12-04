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        Mersin'de kuyuya düşen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

        Mersin'in Mezitli ilçesinde kuyuya düşen kişi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 15:16 Güncelleme: 04.12.2024 - 15:25
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        Mersin'de kuyuya düşen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
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        Mersin'in Mezitli ilçesinde kuyuya düşen kişi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Tece Mahallesi'ndeki inşaat alanında A.Ö.B, dengesini kaybetmesi nedeniyle kuyuya düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince halat yardımıyla kuyudan çıkarılan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Öte yandan kuyunun başına gelen bir karga, ekiplerin kurtarma çalışmasını izledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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