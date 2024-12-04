Mersin'de kuyuya düşen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
Mersin'in Mezitli ilçesinde kuyuya düşen kişi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Mersin'in Mezitli ilçesinde kuyuya düşen kişi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Tece Mahallesi'ndeki inşaat alanında A.Ö.B, dengesini kaybetmesi nedeniyle kuyuya düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince halat yardımıyla kuyudan çıkarılan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan kuyunun başına gelen bir karga, ekiplerin kurtarma çalışmasını izledi.
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