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        Bozyazı'da öğrenciler sağlık için yürüdü

        Bozyazı ilçesinde öğrenciler, sağlıklı yaşama dikkat çekmek için yürüyüş düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 16:12 Güncelleme: 06.12.2024 - 16:12
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        Bozyazı'da öğrenciler sağlık için yürüdü
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        Bozyazı ilçesinde öğrenciler, sağlıklı yaşama dikkat çekmek için yürüyüş düzenledi.

        Atatürk Ortaokulu'nda, "Sağlık için spor" temalı etkinlik düzenlendi.

        Etkinlik kapsamında bir araya gelen öğretmen ve öğrenciler, fiziksel aktivite ile hareketli yaşama dikkat çekmek amacıyla Çubukkoyağı Mahallesi'nde yürüdü, vücut egzersizleri yaptı.

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