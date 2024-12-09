Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Aramalarda 57 bin 200 makaron, 209 kilogram tütün, 140 paket sigara, 3 tütün sarma makinesi ve 2 sigara dolum makinesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Tarsus, Mezitli ve Gülnar ilçelerinde piyasaya gümrük kaçağı makaron sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı, 4 şüphelinin kimliği belirlendi.

Mersin'de gümrük kaçağı 209 kilogram tütün ve 57 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

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