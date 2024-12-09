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        Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Mersin'de gümrük kaçağı 209 kilogram tütün ve 57 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 10:59 Güncelleme: 09.12.2024 - 11:49
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        Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Mersin'de gümrük kaçağı 209 kilogram tütün ve 57 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Tarsus, Mezitli ve Gülnar ilçelerinde piyasaya gümrük kaçağı makaron sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı, 4 şüphelinin kimliği belirlendi.

        Ekipler, şüphelilerden birinin çalıştığı narenciye bahçesi ile tespit edilen ikametlere operasyon düzenledi.

        Aramalarda 57 bin 200 makaron, 209 kilogram tütün, 140 paket sigara, 3 tütün sarma makinesi ve 2 sigara dolum makinesi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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