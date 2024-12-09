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        Mersin'de bodrumun daireye çevrilmesiyle ilgili davada müteahhit beraat etti

        Mersin'de apartmanın bodrumundaki sığınak ve mescidi daireye çevirip kiraladığı iddiasıyla "hakkı olmayan yere tecavüz" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan müteahhittin beraatine karar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 13:42 Güncelleme: 09.12.2024 - 13:42
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        Mersin'de bodrumun daireye çevrilmesiyle ilgili davada müteahhit beraat etti
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        Mersin'de apartmanın bodrumundaki sığınak ve mescidi daireye çevirip kiraladığı iddiasıyla "hakkı olmayan yere tecavüz" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan müteahhittin beraatine karar verildi.

        Mersin 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık K.K, bazı daire sakinleri ve avukatlar katıldı.

        Mütalaası istenen cumhuriyet savcısı, olayın "hukuk davası" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, sanığın beraati yönünde görüş sundu.

        K.K. ve avukatları da dinleyen hakim, konunun "hukuki ihtilaf" çerçevesinde çözümlenmesi ve dava sonucunun ardından ceza mahkemesine başvurulması gerektiği kanaatiyle sanığın beraatine hükmetti.

        - Olay

        Toroslar ilçesi Tozkoparan Mahallesi'nde müteahhit K.K'nin, 3 katlı apartmanın projesinde sığınak ve mescit olarak belirlenen bodrumdaki alanı daireye çevirip kiraladığı, binanın ana girişini duvar örerek kapattıktan sonra da arka cepheye yeni giriş açtırdığı iddia edilmişti.

        Bina sakinlerinin, projede aslına uygun hareket edilmediği ve ortak kullanım alanlarını işgal ettiği gerekçesiyle şikayette bulunduğu K.K. hakkında "hakkı olmayan yere tecavüz" suçundan 3 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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