Mersin'de bodrumun daireye çevrilmesiyle ilgili davada müteahhit beraat etti

Mersin'de apartmanın bodrumundaki sığınak ve mescidi daireye çevirip kiraladığı iddiasıyla "hakkı olmayan yere tecavüz" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan müteahhittin beraatine karar verildi.

Mersin 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık K.K, bazı daire sakinleri ve avukatlar katıldı.

Mütalaası istenen cumhuriyet savcısı, olayın "hukuk davası" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, sanığın beraati yönünde görüş sundu.

K.K. ve avukatları da dinleyen hakim, konunun "hukuki ihtilaf" çerçevesinde çözümlenmesi ve dava sonucunun ardından ceza mahkemesine başvurulması gerektiği kanaatiyle sanığın beraatine hükmetti. - Olay Toroslar ilçesi Tozkoparan Mahallesi'nde müteahhit K.K'nin, 3 katlı apartmanın projesinde sığınak ve mescit olarak belirlenen bodrumdaki alanı daireye çevirip kiraladığı, binanın ana girişini duvar örerek kapattıktan sonra da arka cepheye yeni giriş açtırdığı iddia edilmişti.