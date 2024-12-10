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        Hatayspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Mersin'de Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 16:57 Güncelleme: 10.12.2024 - 17:01
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        Hatayspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Mersin'de Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 45 dakika sürdü.

        İdmanda futbolcular taktik ve dar alan çalışması yaptı.

        Hatayspor ile Göztepe 15 Aralık'ta saat 13.30'da Mersin Stadı'nda karşılaşacak.

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