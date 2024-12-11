Mersin'de üreticilere sulama tankeri dağıtıldı

Törene, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Mersin İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Akdoğan, Silifke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Gezer ile Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kaynar da katıldı.

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