Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Adreslerde, 163 gram esrar, 468 uyuşturucu hap, 2 cep telefonu, 5 bin 50 lira ile hassas terazi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen zanlıların adreslerine operasyon düzenlendi.

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