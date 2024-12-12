Mersin'de kayalıklardan düşen kişi öldü
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde kayalıklardan düşen kişi yaşamını yitirdi.
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde kayalıklardan düşen kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, 10 Aralık'ta arkadaşıyla Papazın Bahçesi mesire alanına giden Mehmet Ali Yetiş (65), dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Yetiş'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yetiş'in, geçmiş dönem AK Parti Çamlıyayla ilçe başkanlarından olduğu öğrenildi.
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