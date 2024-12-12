Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de kayalıklardan düşen kişi öldü

        Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde kayalıklardan düşen kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 17:14 Güncelleme: 12.12.2024 - 17:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de kayalıklardan düşen kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde kayalıklardan düşen kişi yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, 10 Aralık'ta arkadaşıyla Papazın Bahçesi mesire alanına giden Mehmet Ali Yetiş (65), dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Yetiş'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Yetiş'in, geçmiş dönem AK Parti Çamlıyayla ilçe başkanlarından olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        Şeyda polisin katili, hakim karşısında!
        Şeyda polisin katili, hakim karşısında!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu!
        TIME, yılın kişisini seçti: Donald Trump
        TIME, yılın kişisini seçti: Donald Trump
        Suriye el kitabı: Kim kimdir?
        Suriye el kitabı: Kim kimdir?
        Veda günü
        Veda günü
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Vahşi yaşamın 'diğer' yüzü
        Vahşi yaşamın 'diğer' yüzü
        Dizi gerçek oldu! Murdoch ailesinde miras kavgası
        Dizi gerçek oldu! Murdoch ailesinde miras kavgası
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        "Hisseden kâr eden 10 milyon yatırımcı var"
        "Hisseden kâr eden 10 milyon yatırımcı var"
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        Fenerbahçe gol atmayı unuttu!
        Fenerbahçe gol atmayı unuttu!
        "Boşanmıyoruz"
        "Boşanmıyoruz"
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?

        Benzer Haberler

        Bakan Bayraktar: İlk reaktörü 2025'te deneme üretimine alacağız
        Bakan Bayraktar: İlk reaktörü 2025'te deneme üretimine alacağız
        "Akkuyu NGS 1. Ünitesi Türbin Tesisi'nin Montajının Tamamlanması Töreni" ya...
        "Akkuyu NGS 1. Ünitesi Türbin Tesisi'nin Montajının Tamamlanması Töreni" ya...
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Akkuyu NGS'deki törende konuştu...
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Akkuyu NGS'deki törende konuştu...
        CHP'li Karatepe ve Demir, Mersin'de basın mensuplarıyla bir araya geldi
        CHP'li Karatepe ve Demir, Mersin'de basın mensuplarıyla bir araya geldi
        Rusya Trap Milli Takımı, Mersin'de kampa girdi
        Rusya Trap Milli Takımı, Mersin'de kampa girdi
        Mersin'de "Kapsayıcı Doğa Eğitimi ile Engelleri Kaldıralım" projesi hazırla...
        Mersin'de "Kapsayıcı Doğa Eğitimi ile Engelleri Kaldıralım" projesi hazırla...