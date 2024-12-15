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        Mersin'de hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 10:44 Güncelleme: 15.12.2024 - 10:44
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        Mersin'de hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        H.Y'nin kullandığı 16 ARC 597 plakalı hafif ticari araç, Tömük Mahallesi Menderes Caddesi'nde Gökhan Karadağ (22) idaresindeki 33 VMD 95 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle sürücü Karadağ ile motosiklette yolcu olarak bulunan Mehmet Tarım (25) yol kenarına savruldu.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu Karadağ ve Tarım'ın hayatlarını kaybettikleri, hafif ticari araç sürücüsü H.Y'nin de yaralandığı belirlendi.

        Karadağ ve Tarım'ın cenazeleri incelemenin ardından Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Yaralanan araç sürücüsü de aynı hastaneye götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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