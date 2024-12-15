Mersin'de hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu Karadağ ve Tarım'ın hayatlarını kaybettikleri, hafif ticari araç sürücüsü H.Y'nin de yaralandığı belirlendi.

Çarpışmanın etkisiyle sürücü Karadağ ile motosiklette yolcu olarak bulunan Mehmet Tarım (25) yol kenarına savruldu.

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