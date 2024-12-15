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        6. Uluslararası Mersin Maratonu koşuldu

        Mersin Büyükşehir Belediyesince organize edilen 6. Uluslararası Mersin Maratonu'nun 42 kilometrelik parkurunda, erkeklerde Kenyalı Bethwell Kipkemboi, Türkiye maratonlar rekoru kırarak birinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 14:11 Güncelleme: 15.12.2024 - 14:25
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        6. Uluslararası Mersin Maratonu koşuldu
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        Mersin Büyükşehir Belediyesince organize edilen 6. Uluslararası Mersin Maratonu'nun 42 kilometrelik parkurunda, erkeklerde Kenyalı Bethwell Kipkemboi, Türkiye maratonlar rekoru kırarak birinci oldu.

        "Rekorlar şehrinde rekorlara koşuyoruz" sloganıyla Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda gerçekleştirilen maratonda 42 kilometre, 10 kilometre ve halk koşusu yapıldı.

        Dünya Atletizm Birliği tarafından geçen yıl "Elite Label" kategorisine alınan maratona, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Rusya, Çin, Hollanda ve Kenya'nın aralarında bulunduğu 30 ülkeden 2 bin 172 sporcu katıldı.

        Organizasyonun 400 sporcunun katıldığı 42 kilometrelik parkurunda, erkekler klasmanında koşuyu 2 saat 8 dakika 13 saniyede tamamlayarak Türkiye maratonlar rekoru kıran Kenyalı Bethwell Kipkemboi birinci oldu.

        Kenyalı Boaz Kipkemei'nin 2 saat 8 dakika 24 saniyelik derecesiyle ikincilik elde ettiği yarışı, Türk sporcu İlham Tanui Özbilen 2 saat 8 dakika 36 saniyeyle üçüncü bitirdi.

        Kadınlarda da Ugandalı Juliet Chekwel, 2 saat 29 dakika 18 saniyelik derecesiyle birinci oldu.

        Yarışı, Kenyalı Deborah Sang 2 saat 30 dakika 29 saniyeyle ikinci, aynı ülkeden Truphena Chepchirchir de 2 saat 31 dakika 6 saniyeyle üçüncü tamamladı.

        Organizasyonun 10 kilometrelik yarışında, erkeklerde Ersin Tekal 29 dakika 54 saniyelik derecesiyle birinci, Mert Selek 30 dakika 34 saniyeyle ikinci, Halil Sade de 30 dakika 50 saniyeyle üçüncü oldu.

        Kadınlar klasmanında da Dilek Öztürk 33 dakika 37 saniyeyle birinci, Rus Elena Tolstykh 35 dakika 48 saniyeyle ikinci, Fatma Arık 36 dakika 47 saniyeyle üçüncü sırada yer aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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