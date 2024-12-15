6. Uluslararası Mersin Maratonu koşuldu

Organizasyonun 10 kilometrelik yarışında, erkeklerde Ersin Tekal 29 dakika 54 saniyelik derecesiyle birinci, Mert Selek 30 dakika 34 saniyeyle ikinci, Halil Sade de 30 dakika 50 saniyeyle üçüncü oldu.

Kadınlarda da Ugandalı Juliet Chekwel, 2 saat 29 dakika 18 saniyelik derecesiyle birinci oldu.

Dünya Atletizm Birliği tarafından geçen yıl "Elite Label" kategorisine alınan maratona, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Rusya, Çin, Hollanda ve Kenya'nın aralarında bulunduğu 30 ülkeden 2 bin 172 sporcu katıldı.

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