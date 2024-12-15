ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon:ServetTazegül
Hakemler: Uğur Akyıldız, Çağatay Taşkın, Gündoğan Ali Balaban
İlkem Yapı Tarsus Spor: Sheppard 15, Heal 11, Büşra Akgün 9, Alleyne 27, Hurt 17, Ecem Erk 4, Banu Şimşek, Ceylin Beyza Altunpa
BOTAŞ: Cuic 26, Işık Su Güven, Dantas 15, Cave 21, Allen 14, Rana Uçar 3, Büşra Akbaş 2, Gülşah Duman Bıçakçı, Melike Yalçınkaya
1. Periyot: 25-21
Devre: 40-36
3. Periyot: 65-51
MERSİN
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