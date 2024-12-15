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        Mersin'de bir çocuk, elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu öldü

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde 12 yaşındaki çocuk, elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 19:20 Güncelleme: 15.12.2024 - 19:20
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        Mersin'de bir çocuk, elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu öldü
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde 12 yaşındaki çocuk, elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, ailesiyle birlikte Kızılca mevkisindeki Devrent Yaylası'na giden E.Ö. elindeki tüfeğin ateş alması sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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