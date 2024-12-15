Mersin'de bir çocuk, elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu öldü
Mersin'in Bozyazı ilçesinde 12 yaşındaki çocuk, elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde 12 yaşındaki çocuk, elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ailesiyle birlikte Kızılca mevkisindeki Devrent Yaylası'na giden E.Ö. elindeki tüfeğin ateş alması sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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