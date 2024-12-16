Mersin'de 73 bin 500 makaron ele geçirildi
Mersin'in Mut ilçesinde 73 bin 500 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Mut ilçesinde 73 bin 500 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kaçak ürün bulundurulduğu belirlenen ikamete operasyon düzenlendi.
Adreste 73 bin 500 makaron, 300 kilogram tütün, sigara dolum ve paketleme makineleri ele geçirildi.
Ekipler 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
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