Mersin'de tekstil deposunun kundaklanması güvenlik kamerasında
Mersin'in Akdeniz ilçesinde tekstil deposunun kundaklanma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde tekstil deposunun kundaklanma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Çilek Mahallesi'nde 2 katlı binanın alt katındaki N.Ş'ye ait tekstil deposunda dün yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu.
Deponun güvenlik kamerasının kaydını inceleyen polis ekipleri, bir şüphelinin binayı ateşe verdikten sonra motosikletle kaçtığını belirledi.
Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kamera kaydında, zanlının elindeki yanıcı maddeyi deponun önündeki malzemelere döktükten sonra ateşe verdiği, motosikletle bölgeden uzaklaşırken de eldivenlerinin tutuştuğu görülüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.