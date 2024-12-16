Hatayspor'da sportif direktörlüğe Yılmaz Bal getirildi
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da sportif direktörlük görevine Yılmaz Bal'ın getirildiği duyuruldu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da sportif direktörlük görevine Yılmaz Bal'ın getirildiği duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Yılmaz Bal ile sportif direktörlük görevi için anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, Bal'ın geçmişte bordo-beyazlı takımda forma giydiği de anımsatıldı.
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