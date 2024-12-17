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        Silifke'de öğrencilere güvenli internet eğitimi verildi

        Mersin'in Silifke ilçesinde polis ekipleri, öğrencileri güvenli internet konusunda bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 12:49 Güncelleme: 17.12.2024 - 13:10
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        Silifke'de öğrencilere güvenli internet eğitimi verildi
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        Mersin'in Silifke ilçesinde polis ekipleri, öğrencileri güvenli internet konusunda bilgilendirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atatürk ve Gazi ortaokullarını ziyaret etti.

        Öğrencilerle bir araya gelen ekipler, siber suçların engellenmesi ve internet teknolojilerinin güvenli kullanımına yönelik bilgilendirme yaptı.

        Ekipler, eğitimin sonunda öğrencilerin sorularını yanıtladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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