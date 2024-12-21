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        Dedesinin 40 yıl önce kullandığı Anadol'u satın alıp yollara çıktı

        YAKUP SAĞLAM - Mersin'de klasik araba tutkunu 27 yaşındaki Ogün Burak Şermetoğlu, dedesinin 40 yıl önce sattığı Anadol'u sahibinden devralıp seyahatlerinde ve etkinliklerde kullanmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 11:18 Güncelleme: 21.12.2024 - 11:18
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        Dedesinin 40 yıl önce kullandığı Anadol'u satın alıp yollara çıktı
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        YAKUP SAĞLAM - Mersin'de klasik araba tutkunu 27 yaşındaki Ogün Burak Şermetoğlu, dedesinin 40 yıl önce sattığı Anadol'u sahibinden devralıp seyahatlerinde ve etkinliklerde kullanmaya başladı.

        Şermetoğlu, 2 klasik arabanın yer aldığı garajına, geçen yıl vefat eden dedesi Harun Gültekin'in 1984'te sattığı Anadol'u da eklemek istedi.

        Anneannesinden edindiği bilgilerin ardından yaptığı araştırma sonucu 1973 model aracın Ankara'da olduğunu belirleyen Şermetoğlu, otomobili 5'inci sahibinden 165 bin liraya satın aldı.

        Mersin Çukurova Klasik Otomobilciler Derneği üyesi Şermetoğlu, 100 bin lira harcayarak aracın bakım ve tamiratını gerçekleştirdi.

        Yarım asırlık aracı seyahatlerinde kullanan Şermetoğlu, klasik otomobil etkinliklerine de katılıyor.

        - "Arabaya özenle bakıyoruz"

        Ogün Burak Şermetoğlu, AA muhabirine, aracın, ilk sahibinin dedesi olmasından dolayı manevi değer taşıdığını söyledi.

        Anneannesinin de otomobili yeniden görmeyi çok istediğini belirten Şermetoğlu, "Dedem hayatını kaybettikten sonra hatırasını yaşatmak için aracı Ankara'da bulup buraya getirdik. Arabaya özenle bakıyoruz. Klasik araç olduğu için bazı arızaları oluyor ama gidermeye çalışıyoruz." dedi.

        Şermetoğlu, eski araçlarla ilgilenmeyi çok sevdiğini anlattı.

        Seri üretimi yapılan ilk Türk otomobili Anadol'un trafikte ilgi çektiğini dile getiren Şermetoğlu, "Aracı her gördüğümde dedemin gençlik yıllarını yad ediyorum. Trafikte giderken durdurup 'Çok güzel arabaymış, satar mısın?' diyenler oluyor. Bazı kişiler de önünde fotoğraf çektiriyor. Dedemin hatırasını yaşatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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