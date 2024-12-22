Mersin'de polis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu iki kişi hafif yaralandı
Mersin'in Erdemli ilçesinde polis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu hafif yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Mersin’in Erdemli ilçesinde polis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu hafif yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, A.O.K. idaresindeki 33 AIJ 454 plakalı otomobil Alata Mahallesi Lise Kavşağı'nda ilçede görevli 33 A 8485 plakalı polis aracıyla çarpıştı.
Kazada ekip aracı ters döndü, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrollerde ekip aracındaki polis ve diğer sürücü A.O.K'nin hafif yaralandığı belirlendi.
Yaralılar tedbir amaçlı Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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