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        Mersin'de polis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu iki kişi hafif yaralandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde polis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu hafif yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 21:36 Güncelleme: 22.12.2024 - 21:36
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        Mersin'de polis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu iki kişi hafif yaralandı
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        Mersin’in Erdemli ilçesinde polis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu hafif yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, A.O.K. idaresindeki 33 AIJ 454 plakalı otomobil Alata Mahallesi Lise Kavşağı'nda ilçede görevli 33 A 8485 plakalı polis aracıyla çarpıştı.

        Kazada ekip aracı ters döndü, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yapılan kontrollerde ekip aracındaki polis ve diğer sürücü A.O.K'nin hafif yaralandığı belirlendi.

        Yaralılar tedbir amaçlı Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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