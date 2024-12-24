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        Silifke Kalesi'nde temizlik yapıldı

        Roma Dönemi'nden 20. yüzyıla kadar kesintisiz yerleşim yeri olan Mersin'deki Silifke Kalesi'nde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 13:01 Güncelleme: 24.12.2024 - 13:31
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        Silifke Kalesi'nde temizlik yapıldı
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        Roma Dönemi'nden 20. yüzyıla kadar kesintisiz yerleşim yeri olan Mersin'deki Silifke Kalesi'nde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

        Silifke Belediyesinin açıklamasına göre, 185 metre yüksekliğindeki tepede yer alan tarihi kalede Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince ot ve çalı temizliği yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Kazı ve restorasyonun tamamlanmasıyla kale, ilçemizin turizm potansiyeline büyük ivme kazandıracaktır." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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