Silifke Kalesi'nde temizlik yapıldı

Silifke Belediyesinin açıklamasına göre, 185 metre yüksekliğindeki tepede yer alan tarihi kalede Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince ot ve çalı temizliği yapıldı.

Roma Dönemi'nden 20. yüzyıla kadar kesintisiz yerleşim yeri olan Mersin'deki Silifke Kalesi'nde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

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