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        Mersin'de çıkan yangın 2 markette hasara neden oldu

        Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan yangın 2 markette hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 12:54 Güncelleme: 25.12.2024 - 13:06
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        Mersin'de çıkan yangın 2 markette hasara neden oldu
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan yangın 2 markette hasara yol açtı.

        Fatih Mahallesi Çağlayan Caddesi'nde bir zincir markette, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler, işletmenin bitişiğindeki diğer zincir markete de sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplumsal Olaylara Müdahale Araçlarının (TOMA) da destek verdiği çalışmayla yangın söndürüldü.

        Hasar meydana gelen iş yerlerinde soğutma çalışması yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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