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        Mersin'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Mersin'in Silifke ilçesinde bariyere çarpıp devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 13:03 Güncelleme: 26.12.2024 - 13:05
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        Mersin'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Mersin'in Silifke ilçesinde bariyere çarpıp devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        E.K. idaresindeki 33 ADT 49 plakalı tır, Mersin-Antalya kara yolunun Göğceburun mevkisinde yağışın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıktı.

        Bariyere çarpan tır, devrildi.

        Tıra çarpmamak için manevra yapan S.Ş'nin kullandığı 33 SS 217 plakalı midibüs de refüje çıktı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan tır sürücüsü E.K, ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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