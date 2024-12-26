Mersin'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tıra çarpmamak için manevra yapan S.Ş'nin kullandığı 33 SS 217 plakalı midibüs de refüje çıktı.

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