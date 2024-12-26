Erdemli'de belediye ekipleri su baskınlarına karşı önlem aldı
Mersin'in Erdemli ilçesinde belediye ekipleri, sağanak nedeniyle oluşabilecek su baskınlarına karşı tedbirleri artırdı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde belediye ekipleri, sağanak nedeniyle oluşabilecek su baskınlarına karşı tedbirleri artırdı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Meteorolojinin sağanak uyarısının ardından ilçede önlemler artırıldı.
Ekiplerle bir araya gelen Belediye Başkanı Mustafa Kara, çalışmaları yerinde inceledi.
Kara, ekiplerin su baskınlarına anında müdahalede bulunduğunu belirterek, "Ekiplerimizle 7 gün 24 saat teyakkuz halindeyiz." ifadesini kullandı.
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