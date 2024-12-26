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        Erdemli'de belediye ekipleri su baskınlarına karşı önlem aldı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde belediye ekipleri, sağanak nedeniyle oluşabilecek su baskınlarına karşı tedbirleri artırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 13:13 Güncelleme: 26.12.2024 - 14:04
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        Erdemli'de belediye ekipleri su baskınlarına karşı önlem aldı
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde belediye ekipleri, sağanak nedeniyle oluşabilecek su baskınlarına karşı tedbirleri artırdı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Meteorolojinin sağanak uyarısının ardından ilçede önlemler artırıldı.

        Ekiplerle bir araya gelen Belediye Başkanı Mustafa Kara, çalışmaları yerinde inceledi.

        Kara, ekiplerin su baskınlarına anında müdahalede bulunduğunu belirterek, "Ekiplerimizle 7 gün 24 saat teyakkuz halindeyiz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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