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        Mersin'de 20 çocuk için sünnet töreni düzenlendi

        Mersin Valiliği ve Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 20 çocuk için sünnet töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 16:02 Güncelleme: 26.12.2024 - 16:15
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        Mersin'de 20 çocuk için sünnet töreni düzenlendi
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        Mersin Valiliği ve Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 20 çocuk için sünnet töreni düzenlendi.

        Program kapsamında aileler, sünnet kıyafeti giydirilen çocuklarıyla Mersin Valiliğine gelerek Vali Ali Hamza Pehlivan ile görüştü.

        Vali Pehlivan, sünnet olacak çocuklara bisiklet hediye etti.

        Daha sonra Vali Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan ile makam aracı Türkiye'nin yerli otomobili Togg'a çocukları bindirdi.

        Diğer aileler ve çocuklar da balonlarla süslenen emniyet, jandarma ve sahil güvenlik araçlarına bindirilerek kentte konvoy yapıldı.

        Şehir turunun ardından Suphi Öner Öğretmenevi'nde süren programda, sünnet ettirilecek çocuklara hediyeler verildi.

        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, gazetecilere, çocukların yer aldığı her etkinliğin çok güzel ve anlamlı olduğunu söyledi.

        Her zaman çocukların yanında olduklarını belirten Pehlivan, "İyi ki devletimiz, milletimiz ve vakıflarımız var. Çocuklarımız mutluysa toplumumuz, ülkemiz, hatta dünya mutlu olacaktır. Bugün itibarıyla 20 çocuğumuzun sünneti gerçekleştirildi. Bu yıl içerisinde bugünle birlikte 100 çocuğumuzun sünneti gerçekleştirilmiş oldu." diye konuştu.

        Vali Pehlivan, devlet kurumlarının çocuklara yönelik önemli hizmetler gerçekleştirdiğini dile getirdi.

        Yetim, dezavantajlı çocukların devlete ve millete emanet olduğunu belirten Pehlivan, "Devletimiz kimsesizlerin kimsesidir. Bizim medeniyet değerlerimiz içerisinde vakıf kültürü, geleneği önemli bir yere sahiptir. Yüzyıllar içerisinde vakıflar, özellikle darda, zorda, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olması için kurulan yerlerdir. Devletimiz, Vakıflar Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla bu geleneği devam ettirmektedir." ifadelerini kullandı.

        Adana Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen de Mersin'de güzel bir program hazırlandığını dile getirdi.

        Programın sonunda çocuklar için çeşitli oyunlar ve eğlenceler düzenlendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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