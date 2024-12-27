Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Aznakay Parkı önünde temsili milis kuvvetlerinin karşılanmasıyla başlayan tören, katılımcıların bando eşliğinde yürüdüğü Cumhuriyet Alanı'nda devam etti.
Buradaki etkinlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.
Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptığı etkinlikte, halk oyunları ekipleri gösteri sundu.
Tören geçişinin ardından program sona erdi.
Törene, kent protokolü, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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