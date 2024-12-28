Bozyazı'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada, durdurulan araçlarda arama yapıldı.
Ekipler, araçtaki kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde sorgusunu da yaptı.
Uygulama kapsamında iş yerlerinde de denetimler gerçekleştirildi.
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