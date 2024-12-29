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        Erdemli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

        Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 11:21 Güncelleme: 29.12.2024 - 11:21
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        Erdemli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
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        Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.

        İlçenin 1500 rakımdaki Toros Mahallesi'nde kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti.

        Yağış nedeniyle Erdemli ve Karaman'ın Ayrancı ilçesini bağlayan kara yolunda araç geçişine izin verilmedi.

        Bölgeye giden bazı vatandaşlar beyaza bürünen ağaçların altında piknik yaptı, bazıları da kar topu oynadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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