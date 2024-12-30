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        Mersin'de fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu

        Mersin'in Tarsus ilçesindeki yem fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 00:50 Güncelleme: 30.12.2024 - 00:50
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        Mersin'de fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu
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        Mersin'in Tarsus ilçesindeki yem fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Ferhim Şalvuz Mahallesi Sait Polat Bulvarı'ndaki fabrikada yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine ulaşan Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yem fabrikasından yükselen alevlere müdahale etti.

        Ekiplerin çalışması sonucu büyümeden söndürülen yangında fabrikada hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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