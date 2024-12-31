Anamur'da yılbaşı pazarı açıldı
Mersin'in Anamur ilçesinde, kadınların tasarladığı ürünlerin sergilendiği yılbaşı pazarı açıldı.
Mersin'in Anamur ilçesinde, kadınların tasarladığı ürünlerin sergilendiği yılbaşı pazarı açıldı.
Anamur Belediyesi ve Anamur Kadın Girişimci Kooperatifi işbirliğinde organize edilen pazar, Muşurup Sanat Sokağı'nda ziyaretçileri ağırladı.
Pazarda, kadınların tasarladığı hediyelik eşyalar, el sanatları ürünleri ve takılar yer aldı.
Ürünlerin sergilendiği stantları gezen vatandaşlar, alışveriş yaptı.
Pazarı ziyaret eden Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, katılımcılarla sohbet etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.