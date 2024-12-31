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        Anamur'da yılbaşı pazarı açıldı

        Mersin'in Anamur ilçesinde, kadınların tasarladığı ürünlerin sergilendiği yılbaşı pazarı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 11:28 Güncelleme: 31.12.2024 - 11:35
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        Anamur'da yılbaşı pazarı açıldı
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        Mersin'in Anamur ilçesinde, kadınların tasarladığı ürünlerin sergilendiği yılbaşı pazarı açıldı.

        Anamur Belediyesi ve Anamur Kadın Girişimci Kooperatifi işbirliğinde organize edilen pazar, Muşurup Sanat Sokağı'nda ziyaretçileri ağırladı.

        Pazarda, kadınların tasarladığı hediyelik eşyalar, el sanatları ürünleri ve takılar yer aldı.

        Ürünlerin sergilendiği stantları gezen vatandaşlar, alışveriş yaptı.

        Pazarı ziyaret eden Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, katılımcılarla sohbet etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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