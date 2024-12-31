Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

İdmanda futbolcular koşu, dar alanda pas ve taktik çalışmaları yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada sportif direktör Yılmaz Bal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 35 dakika sürdü.

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