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        Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Atakaş Hatayspor, hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 13:25 Güncelleme: 31.12.2024 - 13:26
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        Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Atakaş Hatayspor, hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada sportif direktör Yılmaz Bal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 35 dakika sürdü.

        İdmanda futbolcular koşu, dar alanda pas ve taktik çalışmaları yaptı.

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