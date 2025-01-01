Mersin'de vatandaşlar yüksek kesimlerde kayak yapıp ardından sahilde denize girdi

Burada karın keyfini çıkaran vatandaşlar, daha sonra Bozyazı ilçesi Merkez Mahallesi'nin sahil bandına indi.

İlk olarak Anamur ilçesi Avanoz Yaylası'nda bir araya gelen vatandaşlar yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından yaylanın beyaza bürünen alanlarında kayak yaptı.

Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde bir araya gelen vatandaşlar yüksek kesimlerde kayak yapıp ardından sahilde denize girdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.