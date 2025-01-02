Mersin'de aranan 10 firari hükümlü yakalandı

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 10 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 61 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, aranan şüphelilere ve firari hükümlülere yönelik çalışma yaptı.

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