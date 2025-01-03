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        Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Atakaş Hatayspor, hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 21:04 Güncelleme: 03.01.2025 - 21:16
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        Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Atakaş Hatayspor, hazırlıklarına devam etti.

        Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada sportif direktör Yılmaz Bal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. İdmanda futbolcular şut, hava topu ve taktik çalıştı.

        Hatayspor, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

        Hatayspor kafilesi, yarın İstanbul'a hareket edecek.

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        Galeri

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