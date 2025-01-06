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        Mersin'de seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan tırda hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 09:48 Güncelleme: 06.01.2025 - 09:48
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        Mersin'de seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan tırda hasar oluştu.

        Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 ACG 404 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Damlama mevkisinde alev aldı.

        Aracını güvenlik şeridinde durduran sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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