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        Mersin'de geçen yıl meydana gelen adli olayların yüzde 94'ü aydınlatıldı

        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, kentte geçen yıl meydana gelen 91 bin 362 adli olayın yüzde 94'ünün aydınlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 16:00 Güncelleme: 06.01.2025 - 16:27
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        Mersin'de geçen yıl meydana gelen adli olayların yüzde 94'ü aydınlatıldı
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        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, kentte geçen yıl meydana gelen 91 bin 362 adli olayın yüzde 94'ünün aydınlatıldığını bildirdi.

        Pehlivan, Valilikte düzenlenen toplantıda, Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğünce 2024'te gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

        En hassas oldukları konuların başında vatandaşların huzurunun geldiğini belirten Pehlivan, "İlimizde kaçakçılık, organize suçlar, narkotik, göçmen kaçakçılığı, siber suçlar, terör ve asayiş dahil 2024'te 91 bin 362 olay meydana gelmiştir. Geçen yıla göre olaylarda yüzde 6 azalış yaşanmıştır. 2024'te meydana gelene olayların aydınlatılma oranı yüzde 94'e ulaşmıştır." diye konuştu.

        Pehlivan, asayiş olaylarında yakalanan 68 bin 553 şüpheliden 4 bin 464'ünün tutuklandığını, geçen yıla oranla yüzde 50 azalan faili meçhul olayların yüzde 94'ünün sonuca ulaştırıldığını, yüzde 34 düşüş sağlanan hırsızlık vakalarının da yüzde 89'unun aydınlatıldığını anlattı.

        Aranan kişilere yönelik operasyonlara değinen Pehlivan, "Çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranan şahıslar konusunda ekiplerimiz, yoğun ve etkin çalışmaları yürütmüştür. Bir önceki yıl 16 bin 833, 2024'te ise 25 bin 492 şahıs yakalanmıştır. Bu şahısların yakalanışında yüzde 51 oranında artış yaşanmıştır." dedi.

        Pehlivan, terör operasyonlarında 253, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele operasyonlarında 367, uyuşturucu operasyonlarında 848, siber suçlara ilişkin operasyonlarda 322 şüphelinin tutuklandığını, göçmen kaçakçılığı suçundan 96 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

        - Trafik denetimlerinde 1 milyar 473 milyon lira ceza kesildi

        Trafik denetimlerinde 3 milyon 323 bin 649 aracın kontrol edildiğini dile getiren Pehlivan, 40 bin 221 aracın trafikten men edildiğini, 1 milyar 473 milyon 789 bin lira ceza uygulandığını bildirdi.

        Vali Pehlivan, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığınca geçen yıl denizlerde 5 bin 376 gemi ve teknenin kontrol edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Yasa dışı su avcılığına yönelik 121 deniz aracına 1 milyon 168 bin 206 lira idari para cezası uygulanmıştır. Bu anlamda yasal işlem yapılan deniz aracı sayısında yüzde 70 artış gerçekleşmiştir. 18 deniz aracına adli işlem yapılmıştır."

        Toplantıya, Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek ve İl Göç İdaresi Müdürü Zeki Afşin Buzcu da katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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