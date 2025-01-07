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        Mersin'de apartmanın 13. katından düştükleri iddia edilen 2 kişi öldü

        Mersin'in Erdemli ilçesinde bir binanın 13. katından düştükleri öne sürülen 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 12:29 Güncelleme: 07.01.2025 - 12:29
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        Mersin'de apartmanın 13. katından düştükleri iddia edilen 2 kişi öldü
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde bir binanın 13. katından düştükleri öne sürülen 2 kişi hayatını kaybetti.

        Tömük Mahallesi'nde bulunan 15 katlı apartmanın zemininde 2 kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelince yapılan kontrolde B.D. (27) ve kız arkadaşı olduğu iddia edilen E.N.Y'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Jandarma ekipleri, B.D. ve E.N.Y'nin düştüğü iddia edilen 13. kattaki dairede ve çevrede inceleme yaptı.

        Cenazeler, otopsi için Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Evde bulunan köpek ise B.D'nin yakınlarına teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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