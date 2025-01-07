Mersin'de apartmanın 13. katından düştükleri iddia edilen 2 kişi öldü

Jandarma ekipleri, B.D. ve E.N.Y'nin düştüğü iddia edilen 13. kattaki dairede ve çevrede inceleme yaptı.

Sağlık personelince yapılan kontrolde B.D. (27) ve kız arkadaşı olduğu iddia edilen E.N.Y'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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