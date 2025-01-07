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        Silifke'de Göksu Nehri üzerine kurulu köprü bakıma alındı

        Mersin'in Silifke ilçesinde, yayaların yoğun olarak kullanıldığı Göksu Nehri üzerinde kurulu köprü bakım çalışmaları nedeniyle geçişe kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 16:43 Güncelleme: 07.01.2025 - 17:09
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        Silifke'de Göksu Nehri üzerine kurulu köprü bakıma alındı
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        Mersin'in Silifke ilçesinde, yayaların yoğun olarak kullanıldığı Göksu Nehri üzerinde kurulu köprü bakım çalışmaları nedeniyle geçişe kapatıldı.

        Silifke Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede 23 Kasım ve 13 Aralık 2024 tarihlerinde meydana gelen fırtınada çelik konstrüksiyonları zarar gören Dr. Erdinç Şahin Asma Yaya Köprüsü'nde bakım çalışması başlatıldı.

        Çalışmalar nedeniyle yaya geçişine kapatılan köprünün, bakımın ardından yeniden açılacağı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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