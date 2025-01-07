Silifke'de Göksu Nehri üzerine kurulu köprü bakıma alındı

Silifke Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede 23 Kasım ve 13 Aralık 2024 tarihlerinde meydana gelen fırtınada çelik konstrüksiyonları zarar gören Dr. Erdinç Şahin Asma Yaya Köprüsü'nde bakım çalışması başlatıldı.

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