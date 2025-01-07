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        Mersin'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan kişi öldü

        Mersin'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 21:12 Güncelleme: 07.01.2025 - 21:12
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        Mersin'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan kişi öldü
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        Mersin'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesinde yaşayan Yusuf Ünlü (40) yılbaşı gecesi içki içtikten sonra evinde fenalaştı.

        Yakınlarının ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ünlü, buradaki müdahalelere rağmen 3 Ocak'ta yaşamını yitirdi.

        Ünlü'nün cenazesi, işlemlerinin ardından Akbelen Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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