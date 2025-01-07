Mersin'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan kişi öldü
Mersin'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.
Mersin'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesinde yaşayan Yusuf Ünlü (40) yılbaşı gecesi içki içtikten sonra evinde fenalaştı.
Yakınlarının ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ünlü, buradaki müdahalelere rağmen 3 Ocak'ta yaşamını yitirdi.
Ünlü'nün cenazesi, işlemlerinin ardından Akbelen Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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